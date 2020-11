Le pagelle di Mayoral - Tutti d'accordo, prova da 7. Ma prima e dopo la doppietta dov'era?

“Un fantasma per i suoi in manovra, uno spettro per gli avversari in area di rigore”. Descriviamo così, su TMW, la prestazione di Borja Mayoral della Roma contro il Cluj. Una partita in cui lo spagnolo non solo ha trovato il primo gol, ma è pure andato oltre segnando una doppietta. Per Tuttosport “prima e dopo la doppietta si vede troppo poco” ed in effetti la manovra giallorossa a tratti avrebbe bisogno dello sbocco sulla punta di riferimento che invece troppo spesso si assenta dallo sviluppo del gioco. La speranza, comunque, è che le due reti lo abbiano sbloccato.

Le pagelle di Mayoral

TMW 7

Gazzetta dello Sport 7

Corriere dello Sport 7

Tuttosport 7

la Repubblica 7

Corriere della Sera 7