© foto di Federico De Luca

Nessuno salva Paolo Silvio Mazzoleni, arbitro di Inter-Napoli, nel day after. Nemmeno la Gazzetta dello Sport, che gli appioppa un 5,5 nonostante sia stato "perfetto fino alla bolgia finale", perché non si accorge che "Keita provoca" Insigne sul secondo rosso. Di diverso avviso Tuttosport che non ravvisa il fallo di Koulibaly - e quindi né il primo né il secondo giallo - perché "non c'è". In più, "A corredo ci sono dubbi per un contatto fra Keita e Albiol" per il quotidiano piemontese che elargisce il 4 all'arbitro bergamasco.

Tuttosport :4

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 4

Corriere della Sera: 5