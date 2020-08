Le pagelle di Mbappé - entra e cambia la partita: il suo assist è un cioccolatino decisivo

Anche con una gamba sola, quando entra in gioco fermare Mbappé diventa quasi impossibile. Il suo ingresso in campo nella sfida contro l'Atalanta fa la differenza. La Gazzetta dello Sport scrive: "Doveva entrare in caso di necessità. Ed è andata proprio così" e il suo assist vale come un gol. Per il Corriere della Sera è semplicemente "decisivo" quando entra dalla panchina. Per Tuttosport "cambia il volto del match" mentre per Il Corriere dello Sport "è un pericolo continuo, non riescono mai a prenderlo". Infine TMW definisce l'assist per Choupo-Moting come un "cioccolatino" che l'attaccante deve solo scartare per regalare la qualificazione ai parigini.

I voti:

TMW: 7

Tuttosport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7,5