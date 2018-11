Le pagelle di Mbaye: fa e poi disfa. Dal gol all'assist per Zapata

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima fa, con il gol dell'1-0, poi disfa, con il pasticcio in area di rigore che è costato la sconfitta al Bologna. Ibrahima Mbaye è stato il protagonista, in positivo e in negativo nella sfida tra i felsinei e l'Atalanta al Dall'Ara e sfortunatamente agli occhi di tutti è rimasto soprattutto il suo maldestro colpo di testa a venti minuti dalla fine.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere della Sera: 6

Tuttosport: 6

La Repubblica: 6