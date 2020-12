Le pagelle di McKennie: un gol pazzesco a casa Messi. Ovunque con e senza palla

Il volto del 3-0 al Barcellona della Juventus è anche e soprattutto quello di Weston McKennie, centrocampista statunitense autore del secondo gol sui blaugrana, dopo quello nel derby. La Gazzetta dello Sport (voto 8) scrive: “Ovunque con e senza palla, mica male per chi non era mai stato a questo livello”. Mezzo voto in meno sia per il Corriere dello Sport (“Segna un gol alla Ronaldo. È la gemma di una partita fatta bene”) che per Tuttosport (“Si sta rivelando sempre più importante negli equilibri bianconeri”). Un gol pazzesco a casa Messi, chiosa il Corriere della Sera.

