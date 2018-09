Le pagelle di Meitè, coraggio e gol. E' già imprescindibile

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Soulinho Meitè è la rivelazione del Torino, ma forse anche di tutta la Serie A: il centrocampista ex Monaco segna ancora, stavolta con un capolavoro dal limite dell'area, regalando un punto importante a Mazzarri, ancora alla ricerca di certezze dalla propria fase offensiva. Prima e dopo la rete una gara di tutta sostanza per lui, che non si fa certo spaventare dal duello tutto fisico con Fofana, che di certo in quanto a muscoli non è da meno.

Gazzetta dello Sport: voto 7

Tuttosport: voto 7

Corriere della Sera: voto 7

TuttoMercatoWeb.com: voto 7