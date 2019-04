Le pagelle di Meret - Dagli elogi alle critiche: prima macchia stagionale

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo i meritatissimi elogi, le giuste critiche: si cresce anche così. L'uscita da rigore su Schick è un errore grave, non da meno la respinta sulla testa di Nzonzi dopo il tiro di Cristante. Così, per Alex Meret, si registra solamente una sufficienza nelle pagelle locali e nazionali di Roma-Napoli. Una piccola macchia su una stagione comunque brillante per il portiere azzurro, che - gol di Perotti a parte (l'argentino dal dischetto è un vero e proprio cecchino) - mostra sempre la solita sicurezza ed esperienza. Nonostante la sua carta d'identità dica ancora 22 anni.

TMW 6

La Gazzetta dello Sport 5

Tuttosport 5,5

Il Mattino 5,5

TuttoNapoli 5,5