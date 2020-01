© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel Napoli che perde 3-1 in casa contro l'Inter sbagliano in tanti. L'errore di Alex Meret sul 2-0, però, è quello che resta più evidente. "Clamoroso" per TuttoNapoli (voto 5), mentre su TMW abbiamo evidenziato come bastasse respingerlo per evitare la topica (voto 4,5). Si scende nella valutazione sulle pagine di Tuttosport ("La paperissima macchia in modo indelebile la sua prestazione"), più clementi La Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport (5). Si torna al 4,5 per il Corriere della Sera ("mani molli e palla sotto le gambe").

