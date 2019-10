© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il 2-2 tra Napoli e Atalanta nasce anche dal passo falso di Alex Meret in occasione del primo gol della squadra di Gasperini. "Il primo errore grave in un avvio di stagione straordinario", scriviamo su TMW spiegando il 5 in pagella. "Errore imperdonabile" per La Gazzetta dello Sport, mentre il Corriere dello Sport scrive che "pure i fenomeni sbagliano". La prova dell'estremo difensore è sufficiente solo per il Corriere della Sera.

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 6

TuttoNapoli: 5,5