© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ruba la scena a Raul Abiol, autore del gol che ha deciso la sfida con la SPAL. Alex Meret, con le sue parate, ha tenuto in piedi i partenopei che hanno conquistato tre punti importanti per il secondo posto. Provvidenziale nei minuti di recupero sul colpo di testa di Fares dando un dispiacere, ironia della sorte, alla sua ex squadra. “Due parate da punto esclamativo - scrive Il Mattino - L’ultima, al 93’, sul colpo di testa di Fare, mostruosa. Ed è appena ala sua seconda da titolare”. Questo invece il commento di TMW: “Dopo un primo tempo da spettatore non pagante, nella ripresa salva i tre punti: dopo un paio di buone parate in presa bassa sale in cattedra e nel finale con due autentici miracoli consegna al Napoli la 13esima vittoria in 17 gare di campionato”.

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Il Mattino: 7

Tuttosport: 7,5

La Stampa: 7

TuttoNapoli.net: 7