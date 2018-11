Le pagelle di Mertens: autorevole, gli bastano i piedi buoni per la svolta

© foto di www.imagephotoagency.it

E' una partita da 7, forse anche qualcosa in più, quella di Dries Mertens. Perché anche ieri il suo ingresso in campo ha cambiato la situazione, voltandola in favore del Napoli. Il Mattino sottolinea che non si tratta della punta giusta per questo genere di partite sul bagnato, ma "al belga bastano i piedi buoni per servire l'assist vincente a Fabian". Il suo ingresso porta freschezza e soluzioni alternative e anche per La Gazzetta dello Sport la sua prova è da 7 in pagella: "Autorevole". Anche dal Corriere della Sera arriva lo stesso voto.

Tuttomercatoweb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Il Mattino: 7