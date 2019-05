Le pagelle di Mertens: chiude con un gol e con la riconferma

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il suo gol non basta al Napoli per evitare la sconfitta sul campo del Bologna, ma la prestazione di Dries Mertens è stata decisamente positiva. Il Corriere dello Sport lo premia con un bel 6,5 in pagella: "Entra e dopo 14 minuti batte Skorupski". Per La Gazzetta dello Sport il belga merita la sufficienza: "Chiude con il 16° gol e la certezza della riconferma". Il voto più alto, 7, arriva da Tuttosport e TMW: "Il suo ingresso in campo rende il Napoli più deciso in attacco, illude con la rete del momentaneo pari ma avanza nella classifica dei goleador 'all-time' degli azzurri. Hamsik è avvisato".

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 7