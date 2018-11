Le pagelle di Mertens: colpi da mago, ora è pronto per il PSG

© foto di www.imagephotoagency.it

"Prestazione super, è pronto per il PSG". Per tutti - e non potrebbe essere altrimenti - Dries Mertens è il migliore in campo di Napoli-Empoli, autore di una tripletta e del suo quinto gol consecutivo. Il momento di forma dell'attaccante belga è strepitoso, la notte del San Paolo viene illuminate dalle sue giocate. Voto 8 per la Rosea, seguita a ruota dal Corriere della Sera. Mezzo voto in meno invece da Il Mattino, che però ne tesse le lodi col giudizio: "Ci sono destrezza e abilità nei suoi colpi che sembrano fatti con la bacchetta del mago".

Tuttomercatoweb.com: 8

La Gazzetta dello Sport: 8

Il Mattino: 7,5

Corriere della Sera: 8