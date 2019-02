Le pagelle di Mertens: cotto e molle, dov'è finito il bomber di Sarri?

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il peggiore in campo di Fiorentina-Napoli, per quanto riguarda gli azzurri, è stato Dries Mertens, bersagliato dai quotidiani di oggi e i diversi giudizi. Troppi gli errori davanti al portiere e poco il lavoro di rifinitura rispetto al solito. Tant'è che La Gazzetta dello Sport lo boccia con un 4,5 in pagella e s'interroga: "Dov'è finito il bomber inventato da Sarri che lottava per il titolo di capocannoniere in A?". In effetti il belga sbaglia di tutto, i suoi tentativi in area sono poco velenosi, come sottolinea Tuttosport. E anche Il Mattino va di 4,5 in pagella: "Non c'è. E' cotto come un uovo, molle come una mozzarella. Più delle altre volte. I suoi errori sotto porta sono orribili, perché sono praticamente gol fatti mandati al vento".

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Il Mattino: 4,5

Tuttosport: 5,5

Tuttomercatoweb.com: 4,5