Le pagelle di Mertens: decide con una prodezza, record di Hamsik vicinissimo

Una magia di Mertens regala la vittoria al Napoli. Il talento belga viene premiato dai quotidiani con una pioggia di 7. TMW elogia l'attaccante del Napoli: "Si prende ancora una volta sulle spalle il Napoli e segna una rete bella quanto importante. Centoventi gol in maglia azzurra, il record di Hamsik ora è a una sola lunghezza di distanza". Promosso a pieni voti dal portale specializzato TuttoNapoli.net: "Decide la gara con un prodezza: tiro a giro che bacia il palo e s'infila in porta. Spreca una ripartenza per il 2-0 tentando un improbabile tiro da metà campo e poi un tiro comodo su assist di Elmas, ma da leader trascina i suoi andando in pressione fino al 95' dando l'esempio ai compagni".

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

La Repubblica: 7

Il Mattino: 7

TuttoNapoli.net:7