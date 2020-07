Le pagelle di Mertens: fuori lui, fuori il Napoli. E in dribbling sembra Tomba

Dopo la sua uscita dal campo, scrive Tuttonapoli.net nelle pagelle a caldo dopo il 2-2 degli azzurri contro il Milan, "la squadra perde pericolosità". Ed è così: il Napoli senza il belga non è lo stesso e i giudizi di oggi lo confermano. E' lui il migliore in campo della squadra azzurra, "al 14esimo sembra Tomba quando in slalom va via a due avversari e chiama Donnarumma agli straordinari", scrive di lui Tuttomercatoweb.com che gli dà 7. Più basso il giudizio de Il Corriere della Sera: "il suo sigillo non manca. Poi scompare".

I VOTI DI MERTENS

Tuttomercatoweb 7

Gazzetta dello Sport 7

Corriere dello Sport 7

Tuttosport 7

Corriere della Sera 6.5

Repubblica 7

Tuttonapoli 7