Le pagelle di Mertens: grande gara, l'errore su Lovren non è suo

Il "mismatch" fra lui e van Dijk è evidente, così prende l'occhio il contrasto vinto proprio con il difensore del Liverpool sul primo gol. Entra anche nell'azione del pareggio, suo malgrado, perché sarebbe deputato a marcare Dejan Lovren. Anche qui la differenza di altezza non è da poco, ed è anche plausibile che possa concludersi in questa maniera. Invece Il Corriere dello Sport regala un'altra lettura alla sua gara, partendo da una questione derivante dal caso multe: "Per anzianità, la fascia di capitano spetterebbe a lui, non a Koulibaly. Il segnale è chiaro, ma Dries se ne frega". E fa bene, perché i suoi voti in pagella sono alti proprio grazie alla rete dell'1-0.

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

TuttoNapoli: 7