Le pagelle di Mertens: istinto puro, segna anche col lato B

Nel ko del Napoli in casa con l'Atalanta, il migliore degli azzurri è senza dubbio Dries Mertens. La Gazzetta dello Sport lo premia con un 7 in pagella: "Sbaglia qualcosa nelle conclusioni, ma per un'ora è devastante e oltre al gol mette i compagni nelle condizioni di sbagliare reti semplici. Fosse stato così con l'Arsenal...". Stesso voto dal Corriere dello Sport: "Segna anche di c...! E poi quasi ne fa un altro. È istinto allo stato puro, anche se però gli viene meno il coraggio di osare davanti a Gollini". Mezzo voto in meno da TMW: "Dopo 10 minuti si ritrova a tu per tu con Gollini, ma scivola al momento del dribbling. Sblocca la partita al 28esimo con un colpo col gluteo sinistro, poi si divora di tutto anche perché in alcune azioni chiave preferisce l'assist alla conclusione".

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 6

Il Mattino: 6

TuttNapoli.net: 6