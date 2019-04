© foto di www.imagephotoagency.it

Una gemma su punizione per il gol numero 81 e da ieri Dries Mertens ha raggiunto Diego Armando Maradona. Il migliore dei modi per arrivare a quota 81 e pareggiare il mito, con un calcio piazzato degno del miglior numero 10. Insigne non viene rimpianto e il merito è anche della sua classe. Avrebbe anche potuto superarlo, ma per il momento va bene così.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7