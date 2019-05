© foto di www.imagephotoagency.it

Dries Mertens non si ferma più e dopo aver eguagliato Diego Armando Maradona con la rete di ieri lo ha definitivamente superato per gol fatti con la maglia del Napoli. Sempre il più pericoloso, cerca i compagni e si mette in proprio. La storia del club azzurro ha anche il suo nome.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 6,5

Tuttonapoli: 7,5