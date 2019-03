Le pagelle di Mertens: non incide. Serata no al Mapei Stadium

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un po' a sorpresa Carlo Ancelotti gli ha dato una maglia da titolare, al posto di Milik, nella sfida contro il Sassuolo ma al Mapei Stadium la prestazione di Dries Mertens non è stata certo da incorniciare, visto che per tutto l'arco della gara non si è reso praticamente mai pericoloso dalle parti di Pegolo. Il belga non sta attraversando uno dei suoi momenti migliori e non sembra essere più al 100% a suo agio nel ruolo di falso nove. Meglio quando viene spostato sull'esterno, con il tecnico azzurro che dovrà cercare una soluzione per farlo rendere al meglio in questo finale di stagione.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5