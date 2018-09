Le pagelle di Mertens, non incide sulla partita. Nessun guizzo

© foto di www.imagephotoagency.it

Entra per primo ma non incide: per Dries Mertens continua un inizio di stagione non eccezionale tra troppe panchine e la prova non scintillante nell'unica prova da titolare, contro la Fiorentina. Per l'olandese una mezz'ora in campo ma nessun cambio di passo, tanto Ancelotti poco dopo aggiunge all'attacco anche Ounas, sempre alla ricerca dello spunto che possa garantire la giocata decisiva per portare a casa il successo.

TuttoMercatoWeb.com: voto 6

Gazzetta dello Sport: voto 5,5

Corriere della Sera: voto 6

Tuttosport: voto 5,5