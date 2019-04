Le pagelle di Mertens - Piccolo grande 'Matador' in salsa belga

© foto di Insidefoto/Image Sport

Piccolo grande 'Matador' in salsa belga, col suo gol alla Roma ha raggiunto Cavani tra i marcatori di Serie A. Dries Mertens, ormai napoletano d'adozione, è così nella top 5 dei cannonieri azzurri di sempre. Un 'Ciro' pienamente ritrovato per il gran finale di stagione, che vedrà il Napoli lottare per blindare il secondo posto in campionato, ma soprattutto cercare di regalare a De Laurentiis e ai propri tifosi la vittoria dell'Europa League. In attesa del big match con l'Arsenal, tutti 7 e 7,5 per l'attaccante classe '87.

TMW 7,5

La Gazzetta dello Sport 7,5

Tuttosport 7

Il Mattino 7

TuttoNapoli 7