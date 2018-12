Le pagelle di Mertens: serata anonima. Esce e il Napoli fa gol

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Pochi lampi in una serata piuttosto deludente. Il folletto belga non riesce quasi mai a impensierire la retroguardia di casa, anche se il primo brivido della gara è firmato Dries Mertens (imbucata per Insigne). Prestazione anonima, non fa certo mancare i movimenti ma dalle parti di Berisha non si vede mai. La sua uscita dal campo, e l'entrata di Milik, porta subito al gol del successo.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5,5

Corriere dello Sport: 6

TuttoNapoli.net: 6