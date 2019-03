© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il pomeriggio di Dries Mertens al San Paolo è stato uno di quelli da ricordare e non solo per il suo gol che ha finalmente interrotto il suo digiuno in campionato, ma anche per i due assist che hanno impreziosito la sua partita. Battezzato il suo 2019 con la prima rete e probabilmente con la miglior prestazione dell'anno solare. Ancelotti può sorridere, anche in vista della doppia sfida contro l'Arsenal, visto che Mertens sta crescendo gara dopo gara.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 8,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7