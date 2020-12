Le pagelle di Messi: almeno ci prova. Senza di lui, Barça da film dell’orrore

Per sua fortuna, il Barcellona ha Lionel Messi. Anche se ieri non è bastato per evitare il 3-0 contro la Juventus, il 10 argentino è stato comunque il migliore in campo dei blaugrana. Tanto che sulle pagine di Tuttosport si arriva addirittura a 7 in pagella: “Il solo che tenti di tenere su la baracca blaugrana”. Giudizio positivo anche per il Corriere dello Sport: “Sette tiri nello specchio, tutta roba sua. Senza di lui il Barça sarebbe un film dell’orrore”. Sufficienza per La Gazzetta dello Sport: “Nel secondo tempo usa il cuore del campione e prova a sollevare di peso il Barça”.

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 6