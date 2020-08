Le pagelle di Messi: incapace di guidare la riscossa, chiude sulle ginocchia come anni fa

Un palo e due tiri appena, per Lionel Messi la serata di ieri è da archiviare al più presto. Fallisce il Barcellona e fallisce anche il suo giocatore più rappresentativo, di fatto mai in partita. Sfilza di 4,5 dai quotidiani, proprio come noi di Tuttomercatoweb.com. La Gazzetta dello Sport scrive che "chiude piegato in due con le mani sulle ginocchia come quando anni orsono vomitava in campo". Il Corriere dello Sport lo redarguisce per esser stato incapace di guidare la riscossa. Tuttosport gli assegna mezzo voto in più.

TMW: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5