Le pagelle di Messi: l'unico a restare in piedi dalle macerie

Non la vince e non la perde. Lionel Messi rimane in piedi, sia per la prestazione che per la critica, nella serata di Anfield. Non è certo il peggiore il campo, anzi è l'unico che prova ad accendersi, seppur a intermittenza. Prova ne è il fatto che i giornali si dividano tra il 6 e il 5, perché è "l'unico a rimanere in piedi tra le macerie", come riporta Gazzetta. È pur sempre il capitano di una squadra che, però, perde 4-0 dopo avere vinto 3-0 in casa, qualcosa di quasi irripetibile in una semifinale di Champions League, con l'aggravante del replay della serata di Roma di un anno fa.

I VOTI:

TMW : 5

La Gazzetta dello Sport : 6

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 6

La Repubblica: 6