Le pagelle di Messi - Viene da un altro pianeta. Fa fuoco e fiamme in campo, mostruoso

Quando gioca così, è impossibile fermarlo. Messi trascina il Barcellona alle Final Eight grazie alle sue giocate: il suo primo gol è un capolavoro, poi non contento ne segna un altro (annullato dall'arbitro per un ipotetico tocco di mano) ed infine guadagna il calcio di rigore. Voto 8 dal Corriere dello Sport: "Viene da un altro pianeta, da un'altra epoca, gioca un altro calcio, irraggiungibile per chiunque al mondo. Da solo frastorna la difesa dal Napoli, da solo fa un gol dei suoi, poi ne fa un altro che è pura poesia e gli viene tolto non si sa perché. Di soppiatto va in area a soffiare la palla a Koulibaly che lo abbatte e siccome prende una gran bella botta lascia il rigore del 3-0 a Suarez. Tanto per rifinire il concetto di padronanza assoluta, anche il primo gol nasce da da un angolo dopo un suo tiro deviato da Koulibaly. Mostruoso". 7,5 il voto di TMW: "Fa fuoco e fiamme, nel primo tempo gioca da Dio. Un gol spettacolare, quasi in caduta, una rete annullata e un rigore procurato. Poi rimedia un colpo e gioca col freno a mano tirato per il resto del match, nel corso del quale comunque gli errori sono pari a zero".

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 9

Corriere della Sera: 8

Il Mattino: 8