Le pagelle di Messias - Sempre innocuo davanti alla porta. Ma per la GdS è il miglior rossoblù

Ci prova in tutti i modi, ma stavolta gli manca la lucidità nella conclusione finale. Diversi tentativi, però tutti centrali. Neanche Junior Messias, il funambolo del Crotone, ieri sera è riuscito così a risvegliare i rossoblù dal torpore della gara casalinga contro la Sampdoria, vinta col minimo sforzo dalla formazione di Ranieri. "Seconda punta al posto di Ounas, fa un grande movimento, bene anche da mezzala. L'anima di una squadra depressa", salva comunque il salvabile La Gazzetta dello Sport, premiando il brasiliano addirittura come migliore in campo del Crotone e con un 6,5 in pagella che non trova tuttavia conferme sulle altre testate.

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5,5