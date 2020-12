Le pagelle di Messias: soliti spunti, ma ecco la concretezza. Prima doppietta e gara perfetta

E' Junior Messias il migliore in campo di Crotone-Spezia, primo successo in questa stagione per gli uomini di Giovanni Stroppa. Una prova da 8 per noi di TMW, così come per La Gazzetta dello Sport che ne elogia gli spunti abbinati finalmente alla concretezza. E si allineano anche gli altri quotidiani, dal Corriere dello Sport al Corriere della Sera, fino ad arrivare a Tuttosport che parla di una partita da incorniciare con la prima doppietta in Serie A.

TMW: 8

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 8

Corriere della Sera: 8