Le pagelle di Mihajlovic: la curva canta "Sinisa, resta con noi"

"Sinisa, resta con noi" canta la curva e il tecnico in conferenza stampa risponde: "Bella soddisfazione". Per Sinisa Mihajlovic è trionfo contro il Parma, i giornali lo incensano (giustamente), anche alla luce di numeri impressionanti: 26 punti in 15 gare da allenatore dei felsinei in stagione, ieri la sesta vittoria di fila in casa, incredibilmente convincente, l'ennesima in uno scontro diretto. Da valutare quale sarà la scelta del tecnico serbo a fine annata, ma ora conta solo l'obiettivo: vicino ma non ancora raggiunto.

I VOTI:

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 8,5

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 8

BolognaNews.net: 7,5