© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Prima vera partita sbagliata da quando è tornato al Bologna per Sinisa Mihajlovic. Il tecnico ha deciso di attuare un turnover selvaggio in vista dello scontro salvezza contro il Chievo, ma in questo modo si annulla davanti alla bellissima Atalanta di Gasperini e rischiando un contraccolpo assurdo in un momento così delicato della stagione. "Formazione troppo depotenziata e sperimentale" secondo La Gazzetta dello Sport, mentre Il Corriere di Bologna che ha trasformato la sconfitta in una "vera e propria figuraccia davanti a Saputo". BolognaNews, che lo giudica addirittura da 3 in pagella, scrive: "Con il Bologna in piena lotta salvezza, ci si aspettava quantomeno un altro tipo di atteggiamento". Adesso l'allenatore degli emiliani sa che non può schierare seconde o terze linee e sperare di restare competitivo. Se la salvezza arriverà, sarà solo grazie a 12 o 13 giocatori al massimo.

I VOTI:

Corriere dello Sport: 4

Tuttosport: 4

Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere di Bologna: 4

BolognaNews.net: 3