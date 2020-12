Le pagelle di Milanese: gol all'esordio, ha coraggio

Una settimana fa aveva segnato Calafiori, stavolta è il turno di Milanese, alla prima da titolare. È la lieta novella che oscura il contorno, come spiega Tuttosport perché per il resto è una serata nera per la Roma, che va a fondo in Bulgaria. Piccoli giallorossi crescono, per tutti è il migliore in campo contro il CSKA.

TMW 6,5

Gazzetta dello Sport 6,5

Corriere dello Sport 7

Tuttosport 6,5

Corriere della Sera 7