Pomeriggio davvero da dimenticare per Nikola Milenkovic. Bruciato da Gomez in occasione del gol dello stesso numero 10 atalantino, è andato molto spesso in difficoltà. La difesa a tre non lo esalta e neanche il rientro di Pezzella lo ha fatto tornare sui suoi livelli. La sensazione è che ormai si trovi più a suo agio nel ruolo di terzino nella linea a quattro e la prestazione fornita all'Atleti Azzurri d'Italia ne è la prova lampante.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 6

Corriere dello Sport: 4

Tuttosport: 4,5