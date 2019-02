© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arkadiusz Milik non si ferma più e i calci di punizione stanno iniziando a essere un suo marchio di fabbrica. Terzo gol da fermo in questo campionato, stavolta con una perla rasoterra che ha ingannato la barriera. Come se non bastasse il polacco ha firmato anche la doppietta con un sinistro a giro che non ha lasciato scampo a Sepe, arrivando a 14 gol in questo campionato. Il Napoli ha il suo bomber, per il presente ma anche per il futuro.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7