Le pagelle di Milik: da fuori area è secondo solo a Messi

Con il sesto gol da fuori area, Arkadiusz Milik diventa il secondo miglior marcatore d'Europa nelle conclusioni dalla distanza, dietro solo ad un certo Messi. Poco coinvolto (appena 14 tocchi), non ha tante occasioni ma appena ha un po' di spazio pennella col mancino il 17esimo gol in campionato, il 20esimo in stagione. In questo Napoli, poco brillante, gli azzurri sembrano aver bisogno del suo fiuto del gol sempre: tra tre giorni, contro l'Arsenal, servirà il miglior Milik possibile.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6

Corriere della Sera: 6,5

TuttoNapoli.it: 7

Tuttosport: 6,5