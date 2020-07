Le pagelle di Milik: entra e segna subito, poi spreca qualcosa e vivacchia

Dopo la prova opaca di Bologna, Gattuso lo manda in panchina ma è costretto a rivedere i suoi piani a causa dell'infortunio di Mertens. Appena entrato in campo, Arkadiusz Milik sblocca subito la partita con un colpo in spaccata sull'assist di Fabian Ruiz. Un gol importante per il polacco, sempre più al centro di voci di mercato ma totalmente focalizzato al finale di stagione con il Napoli. Nelle pagelle, oltre alla rete immediata, si sottolinea anche qualche spreco di troppo e la "vivacità limitata". Per questo motivo, i voti oscillano tra il 6 e il 7.

Tuttomercatoweb.com 7

La Gazzetta dello Sport 6,5

Tuttosport 6,5

Il Mattino 6

TuttoNapoli 6,5

Il Corriere dello Sport 6