Le pagelle di Milik: entra ma non incide. Occasione sprecata

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il suo ingresso in campo non ha cambiato il volto della sfida tra il Napoli e il ChievoVerona e per questo Arkadiusz Milik ha sprecato una grande occasione per essere un giocatore sempre più importante per Ancelotti. Poche occasioni e pochi guizzi del polacco che non è riuscito a incidere dal momento del suo ingresso in campo. Il centravanti doveva dare la scintilla giusta ma il giorno dopo resta soltanto una prestazione incolore.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5

QS: 5