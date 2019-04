Le pagelle di Milik: errore decisivo, gara surreale del polacco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Se Mertens è stato il migliore del Napoli, il peggiore degli azzurri è stato senza dubbio Arkadiusz Milik. Voto 5 da La Gazzetta dello Sport: "Nel momento migliore del Napoli ha un paio di palle-gol che in altri momenti sarebbero state trasformate in rete. Specie quel pallonetto che non segue, consentendo il salvataggio di Masiello, invece di ribadire in gol". Mezzo voto in meno da TMW: "Prestazione surreale. Tantissime occasioni a disposizione e nessun gol. La più colossale a inizio ripresa, con Masiello che sulla linea di porta salva su uno scavetto troppo lento del polacco". Anche per Il Mattino la prestazione del polacco è da dimenticare: "Compassato e poco energico, ha una buona occasione al 21', perde un tempo di gioco e si fa ribattere. Poi, si vede poco mentre Djimsiti lo tampona e lui sbuffa, strepita e tenta di lottare. Si divora un gol in contropiede per troppa sicurezza, con salvataggio di Masiello e pallone che non varca la linea per pochi millimetri. Errore decisivo".

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5,5

Il Mattino: 5

TuttNapoli.net: 5,5