© foto di Insidefoto/Image Sport

Due gol, una traversa, un apporto fondamentale per i tre punti. Arkadiusz Milik è il migliore in campo di Napoli-Bologna e per la prima volta nella sua carriera ha raggiunto la doppia cifra in Italia. E' il centravanti di sostanza, come scrive La Gazzetta dello Sport, che ne elogia i numeri. E lo premia con un 7 in pagella, stesso voto del Corriere della Sera. Mezzo punto in più invece da Il Mattino, che sottolinea come il suo secondo gol sia il manifesto dell'attaccante d'area.

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Il Mattino: 7,5

Tuttomercatoweb.com: 8