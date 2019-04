© foto di Insidefoto/Image Sport

Un gol da ballerino (piroetta degna di Roberto Bolle, stop e sinistro fulminante) e applausi scroscianti per il bomber polacco. Sontuosa prestazione di Arkadiusz Milik, che all'Olimpico segna e gioca per la squadra abissando la Roma e i suoi sogni di gloria. Insieme a Dries Mertens, è senza dubbio il migliore in campo in assoluto. Tutti 7 in pagella, anche un 7,5 da parte de La Gazzetta dello Sport, per un centravanti di razza pura. Forse non abbastanza mediatico, ma sicuramente di tutto rispetto. Il Napoli ha davvero bisogno di un nuovo numero 9?

TMW 7

La Gazzetta dello Sport 7,5

Tuttosport 7

Il Mattino 7

TuttoNapoli 7