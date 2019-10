Le pagelle di Milik - Migliore degli azzurri, nonostante l'ombra di Ibra

© foto di Insidefoto/Image Sport

"Il gol sembra lanciarlo entusiasticamente ma alla distanza si sgonfia e si riprende", dice di lui Il Corriere dello Sport oggi in edicola. "Il migliore degli azzurri, sul campo dove si fece male la seconda volta", ricorda Tuttonapoli.net, col polacco che dopo le critiche e i dubbi d'inizio stagione, sembra aver conquistato i galloni da titolare della formazione di Carlo Ancelotti. Ieri, peraltro, poteva anche diventare uomo assist per Fernando Llorente ma lo spagnolo non è riuscito a trasformare il suo cross nella rete dell'1-2.

I voti

Tuttomercatoweb.com 7

Gazzetta dello Sport 6.5

Corriere dello Sport 6.5

Tuttosport 7

Mattino 7

TuttoNapoli.net 7