Le pagelle di Milik: promosso, ritrova il gol sfruttando l'unica palla buona

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Entra e segna, Arkadiusz Milik, che sa quanto importante è per se stesso quest'inutile (ai fini del risultato) gol contro l'Empoli. L'attaccante del Napoli gioca pochi minuti, ma trova il guizzo vincente e torna a timbrare il cartellino. Per La Gazzetta dello Sport la sua prestazione è da 6,5 in pagella ed è della stessa idea pure il Corriere della Sera. Voto condiviso anche da Il Mattino, che evidenzia come il polacco abbia sfruttato l'unica palla buona arriva sul suo sinistro, facendo secco Provedel.

Tuttomercatoweb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Il Mattino: 6,5

Corriere della Sera: 6,5