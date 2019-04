Le pagelle di Milik: sbaglia in una gara dove serviva la perfezione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Due gol sbagliati in una partita dove non dovrebbe sbagliare niente: i bomber più attesi erano Arkadiusz Milik e Pierre-Emerick Aubameyang ma entrambi steccano. Se per i Gunners però i gol non erano necessari, e ne arrivo comunque uno grazie a Lacazette, per gli azzurri la rimonta non poteva prescindere dagli attaccanti, che rimangono ancora a secco. Momento difficile anche per il polacco, che nella ripresa si divora la palla dell'1-1 a porta vuota, un gol che avrebbe almeno riacceso speranze azzurra e interesse nel finale di partita.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

TuttoNapoli.net: 5,5

Tuttosport: 5