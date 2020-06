Le pagelle di Milik: spietato contro il Verona. Nonostante la valigia sia già sul letto

Arek Milik non fa parlare solo per il mercato. Il centravanti del Napoli decide da ariete la partita del Bentegodi con un colpo di testa. Su TMW conquista un 7 in pagella come del resto sulle pagine de La Gazzetta dello Sport e del Tuttosport: entrambi i quotidiani evidenziano come l’Hellas sia una sua vittima designata. Mezzo voto in meno per il Corriere dello Sport, che guarda al futuro del polacco, probabilmente lontano dai colori azzurri: “e sono tredici (il numero di gol stagionali di Milik, ndr), nonostante la valigia sia già sul letto”.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7

TuttoNapoli: 7