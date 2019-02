Le pagelle di Milik: tante occasioni, zero gol. "Da analisi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Voto 5. Tutti d'accordo sulla prestazione di Arek Milik, protagonista in negativo dell'attacco del Napoli nello 0-0 contro il Torino. "Da analisi", scrive La Gazzetta dello Sport in relazione alla differenza tra la capacità di costruirsi occasioni e quella di sbagliarle. Occasioni a raffica, evidenzia TMW. Non ne concretizza una, però.