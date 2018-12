© foto di www.imagephotoagency.it

Due gol contro il Frosinone arrivati dopo la rete decisiva con l'Atalanta di lunedì scorso. Un momento magico per Milik, non a caso premiato con voti alti da tutti i quotidiani. "Ha forza fisica e posizione. Segna due gol anche se nel primo tempo non è sfavillante. Prima della doppietta Sportiello gli nega un paio di occasioni per far gol. Nello schema sul primo palo in occasione del suo gol di testa (il primo degli azzurri della stagione) mostra il senso della posizione". Scrive Il Mattino che dà 7 in pagella al polacco. Stesso voto dalla Gazzetta dello Sport: "Tre reti in sei giorni, doppietta e primo gol stagionale di testa del Napoli. Cosa volete di più: un centravanti lucano?"

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7

Il Mattino: 7