Le pagelle di Milinkovic: ancora non è lui. Più concreto che bello

Un'altra partita trascorsa nell'anonimato. Sergej Milinkovic-Savic non riesce a essere decisivo, non riesce a incidere come vorrebbe e come aveva fatto lo scorso anno. Nella sfida contro la SPAL è stato più concreto che bello ma tutti, a partire da Simone Inzaghi, si aspettano di più da lui. La Lazio è quarta e ancora non ha visto il miglior Milinkovic: questo potrebbe essere il rovescio migliore della medaglia, sempre che il serbo torni sui suoi livelli nelle prossime gare.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere della Sera: 5,5

Tuttosport: 6

La Repubblica: 6