© foto di Federico Gaetano

La sua capocciata abbatte le distanze sul quarto posto e mina le certezze delle altre concorrenti Champions. Milinko-big segna per la prima volta a una grande del campionato e permette alla Lazio di strappare i tre punti sul campo dell'Inter. È il migliore, insieme a Luis Alberto, nel trionfo biancoceleste a San Siro. Lo dimostrano i voti dei quotidiani, di TMW e de LaLaziosiamonoi: tutti 7 e c'è pure un 7,5. Può rappresentare l'uomo in più di Inzaghi in questo finale di stagione, che ha ancora tanto da offrire tra corsa europea e semifinale di Coppa Italia.

TMW 7

La Gazzetta dello Sport 7

Tuttosport 7

Il Messaggero 7

LaLaziosiamonoi 7,5